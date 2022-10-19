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В парламенте Франции задумались о вынесении вотума недоверия правительству
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В парламенте Франции задумались о вынесении вотума недоверия правительству

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard
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В парламенте Франции коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes), а также фракция крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вынесут на голосование вопрос о вотуме недоверия правительству Франции. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Первыми о намерении поднять вопрос о доверии правительству заговорили в коалиции левых сил.

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«Мы хотим подчеркнуть, что выступаем против «метода 49.3» (статья конституции, наделяющая кабинет министров правом принимать бюджет в обход законодателей. — Ред). Мы не управляем страной из-за 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия», — заявила глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFM.

О намерении вынести вотум недоверия правительству заявила также лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение».

«Я от имени парламентской группы «Национального объединения» также вынесу вотум недоверия правительству», — написала Ле Пен в аккаунте в Twitter.

Вопрос о вотуме недоверия появился на повестке дня, после того как премьер-министр Элизабет Борн сообщила о решении принять бюджет на 2023 год без одобрения парламента.

BFM напомнил, что Борн объявила в ходе заседания Национального собрания о том, что правительство воспользуется своим правом на принятие финансового закона о бюджете на 2023 год «под собственную ответственность» без согласования с депутатами. Согласно параграфу 3 статьи 49, закон будет считаться принятым, если в течение суток оппозиция не поставит на голосование вопрос о недоверии правительству.

В июле коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» уже пыталась выразить недоверие правительству Борн вскоре после назначения кабмина. Однако тогда депутаты из других оппозиционных партий правого политического спектра не поддержали их.

За вынесение вотума проголосовали только 146 депутатов. Для его утверждения требовались голоса как минимум 289 депутатов из 577.

Выборы в нижнюю палату французского парламента прошли 19 июня. Коалиция президента страны Эммануэля Макрона не получила абсолютного большинства мест, но сохранила лидерство в голосовании.

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у NUPES. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших.

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