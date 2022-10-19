Ремонт сельской школы завершили на Сахалине

В Углегорском районе Сахалинской области завершили капитальный ремонт сельской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Углегорского горокруга.

Речь идет о школе в селе Поречье, в которой по федеральной программе отремонтировали помещения, утеплили фасад и открыли центр детских инициатив. Стоимость работ составила 38,5 млн рублей.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, также было закуплено оборудование для обучения и проведения досуга школьников. Компьютеры и очки виртуальной реальности помогут в углубленном изучении биологии, географии, физики.

Сейчас школу посещают 39 ребят. В ней также проводятся спортивные занятия и различные соревнования для взрослых.