Посольство Индии в Киеве рекомендовало гражданам покинуть Украину

Посольство Индии в Киеве опубликовало рекомендацию, в которой всем гражданам Индии посоветовали покинуть Украину в ближайшее время. Документ опубликован в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Ввиду ухудшающейся ситуации с безопасностью индийским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок на Украину и как можно скорее покинуть ее территорию всеми доступными способами», — указано в сообщении.

Ранее, 16 октября посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с украинской территории. Египетские дипломаты призвали своих соотечественников проявить максимальную осторожность во время отъезда и держаться как можно дальше от опасных зон.

Также с призывом к своим согражданам покинуть Украину обратились Китай, США, Казахстан и Узбекистан.

10 октября американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину.