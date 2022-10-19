Бизнесмен в Якутске ожидает суда за уклонение от уплаты 18 млн рублей налогов

В Якутии предприниматель ожидает суда по делу об уклонении от уплаты налогов на 18 млн рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что с 2016 по 2018 год предприниматель предоставил в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями. Таким образом, бюджет недополучил более 18 млн рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу.

17 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора организации в Ставрополе, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 19,5 млн рублей.