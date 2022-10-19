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Путин объявил о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения

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Президент России Владимир Путин 19 октября провел совещание с членами Совета безопасности РФ и подписал указ о введении в четырех новых регионах страны военного положения.

На военном положении: что изменится для жителей ЛНР и ДНР
Въезд на правый берег Херсонской области закрыли на 7 дней

С полуночи 20 октября на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. За три дня Минобороны, МИД, ФСБ и другие ведомства должны представить предложения о принимаемых мерах.

Совфед утвердил указ главы государства о введении военного положения в этих четырех субъектах.

Власти ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей получают расширенные полномочия. Кроме того, они должны взять на контроль снабжение военнослужащих и мирных граждан. Также будут созданы штабы территориальной обороны, отмечает «Газета.Ru».

Расширенные полномочия получили высшие должностные лица Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя. В них, в частности, усилят охрану общественного порядка, важных объектов транспортной инфраструктуры, коммуникаций, связи и энергетики и объектов. Кроме того, власти смогут временно отселять жителей в безопасные места.

В Центральном федеральном округе и на юге России будут действовать все меры, введенные для семи приближенных к украинской границе регионов и Севастополя, за исключением двух поручений. Отселение жителей в безопасные места и ограничение въезда, выезда и передвижения там не планируются.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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