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Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — сообщила канцелярия турецкого президента по итогам переговоров в Twitter.

Также в заявлении отмечается, что Турция готова внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров.

Накануне официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Турции в настоящий момент нет.

В свою очередь, Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной.

В начале октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Однако после этого в Кремле и МИД России заявили, что не получили официальных и конкретных предложений от Турции о возможных переговорах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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