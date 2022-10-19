Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — сообщила канцелярия турецкого президента по итогам переговоров в Twitter.
Также в заявлении отмечается, что Турция готова внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров.
Накануне официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Турции в настоящий момент нет.
В свою очередь, Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане заявил, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной.
В начале октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.
Однако после этого в Кремле и МИД России заявили, что не получили официальных и конкретных предложений от Турции о возможных переговорах.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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