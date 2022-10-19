Ремонт стелы с барельефом Свердлова стартовал в Иркутске

В Иркутске начался ремонт стелы с барельефом Якова Свердлова на пересечении улиц Маяковского и Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик детально изучает объект и выбирает способ, которым будет проведен ремонт и укрепление конструкции. Также идет подбор материалов. Полностью завершить обновление стелы планируется до конца 2022 года, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным зампредседателя комитета по управлению Свердловским округом Валентины Осиповой, стела давно нуждалась в ремонте, ее состояние оценивается как предаварийное. Во время обследования специалисты зафиксировали ветхость объекта, отсутствие бетонного наполнения элементов и общую неустойчивость.

Ранее в октябре в Иркутске завершили ремонт дорог на улицах Александра Невского и Карпинской. В 2023 году мэрия намерена проработать вопрос о запуске школьного автобуса по Карпинской.