Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ призвали США ликвидировать запасы химического оружия
Мир
Новым главой МВД Британии назначен Грант Шаппс
Мир
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Мир
Болгария отказалась от «Евровидения-2023» из-за нехватки денег
Мир
В Литве разрешили использовать для отопления менее экологичный мазут
Туризм
В Ростуризме заявили о стабильной работе туристических объектов Крыма и Кубани
Общество
В ГД подтвердили освобождение от частичной мобилизации отцов с тремя и более детьми
Мир
Случай сибирской язвы зафиксирован в Киевской области
Мир
Хаменеи высоко оценил успехи Ирана в создании «грозных беспилотников»
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Мир
Канадский журналист рассказал о подкупе западных СМИ Киевом
Общество
В Крыму не планируют вводить комендантский час

Ремонт стелы с барельефом Свердлова стартовал в Иркутске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске начался ремонт стелы с барельефом Якова Свердлова на пересечении улиц Маяковского и Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик детально изучает объект и выбирает способ, которым будет проведен ремонт и укрепление конструкции. Также идет подбор материалов. Полностью завершить обновление стелы планируется до конца 2022 года, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным зампредседателя комитета по управлению Свердловским округом Валентины Осиповой, стела давно нуждалась в ремонте, ее состояние оценивается как предаварийное. Во время обследования специалисты зафиксировали ветхость объекта, отсутствие бетонного наполнения элементов и общую неустойчивость.

Ранее в октябре в Иркутске завершили ремонт дорог на улицах Александра Невского и Карпинской. В 2023 году мэрия намерена проработать вопрос о запуске школьного автобуса по Карпинской.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022