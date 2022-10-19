Новым главой МВД Британии назначен Грант Шаппс

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Грант Шаппс. Об этом в среду, 19 октября, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что Шаппс занимал пост главы министерства транспорта в правительстве экс-премьера Бориса Джонсона.

Ранее в этот же день стало известно, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман ушла в отставку, став вторым за неделю министром, покинувшим правительство Лиз Трасс.

Уход Браверман в отставку состоялся менее чем через неделю после отставки главы минфина Великобритании Квази Квартенга, автора провального экономического плана.

15 октября Квартенг заявил, что сама премьер-министр Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель.

В статье газеты The Times отмечалось, что и другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября.