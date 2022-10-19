В ГД подтвердили освобождение от частичной мобилизации отцов с тремя и более детьми

Многодетных отцов, у которых имеется трое или более детей, должны быть освобождены от мобилизации. Об этом 19 октября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более чем 9,5 тыс. отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», — отметил он.

Володин также подчеркнул, что важным условием является то, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

«Контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен», — резюмировал он.

Ранее, 18 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в стране, несмотря на объявление о завершении мобилизационной кампании в ряде регионов.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в стране на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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