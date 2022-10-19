Жителю Магадана вынесли приговор за убийство знакомого

В Магадане суд вынес приговор 24-летнему горожанину, обвиняемому в убийстве знакомого. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство произошло в апреле 2022 года в одной из квартир города, где находились двое мужчин. Установлено, что между ними произошел конфликт, в ходе которого 24-летний горожанин избил оппонента и нанес ему семь ножевых ранений, а затем задушил проводом.

Суд признал жителя Магадана виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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