Случай сибирской язвы зафиксирован в Киевской области

В одном из сельскохозяйственных хозяйств Киевской области на Украине выявлен случай сибирской язвы. Об этом 17 октября сообщило на своем сайте главное управление Госпродпотребслужбы региона.

Возбудитель выявлен у козы, однако инфекция может передаваться человеку.

«Ситуация находится под контролем главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области», — отметили в ведомстве.

Главным управлением ведомства в Киевской области принимаются меры в соответствии с требованиями соответствующей инструкции о мерах профилактики и борьбы с сибирской язвой животных.

В июле врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условия, при которых опасные болезни, считающиеся побежденными, могут снова поразить человечество.

По его словам, возбудители ряда опасных заболеваний всё еще существуют в природе, например в вечной мерзлоте. Среди таких «возвращающихся инфекций» эксперт назвал вирус оспы, возбудителя чумы и сибирскую язву.

Свою роль в возникновении в тех или иных регионах не свойственных им инфекций может иметь изменение климата, отметил специалист.