Случай сибирской язвы зафиксирован в Киевской области
В одном из сельскохозяйственных хозяйств Киевской области на Украине выявлен случай сибирской язвы. Об этом 17 октября сообщило на своем сайте главное управление Госпродпотребслужбы региона.
Возбудитель выявлен у козы, однако инфекция может передаваться человеку.
«Ситуация находится под контролем главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области», — отметили в ведомстве.
Главным управлением ведомства в Киевской области принимаются меры в соответствии с требованиями соответствующей инструкции о мерах профилактики и борьбы с сибирской язвой животных.
В июле врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условия, при которых опасные болезни, считающиеся побежденными, могут снова поразить человечество.
По его словам, возбудители ряда опасных заболеваний всё еще существуют в природе, например в вечной мерзлоте. Среди таких «возвращающихся инфекций» эксперт назвал вирус оспы, возбудителя чумы и сибирскую язву.
Свою роль в возникновении в тех или иных регионах не свойственных им инфекций может иметь изменение климата, отметил специалист.