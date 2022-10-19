В Ростуризме заявили о стабильной работе туристических объектов Крыма и Кубани

Глава Ростуризма Зарина Догузова 19 октября заявила, что никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось.

Она отметила, что туристическая инфраструктура регионов продолжает работать в обычном режиме.



«Поэтому, если вы уже находитесь в этих регионах, можно продолжать свой отдых в плановом режиме. Если вы только планируете поездку в эти регионы, то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет», — написала Догузова в Telegram-канале.

Ранее в этот же день в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

В регионах будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

В Крыму, как заявил глава республики Сергей Аксенов, не собираются вводить комендантский час и ограничивать передвижение в регионе на фоне введенного среднего уровня реагирования.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после указа о среднем уровне реагирования заявил, что нет оснований для введения ограничений в регионе.