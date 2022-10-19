Бортпроводники SpiceJet при задымлении призвали пассажиров молиться

На борту самолета SpiceJet, следовавшего из Гоа, на котором находилось как минимум 86 пассажиров, произошло сильное задымление. Бортпроводники в нестандартной ситуации советовали пассажирам помолиться за себя и свои семьи, а у тех, кто вел фото- и видеосъемку, отбирали телефоны и заставляли стирать снятое, рассказывают очевидцы.

«Члены экипажа сказали нам помолиться Богу и за наши семьи — это было унизительно. Многие из моих попутчиков в ответ на это запаниковали еще сильнее и даже начали кричать», — сообщает один из находившихся людей на борту в тот момент.

Английская газета Daily Mail 18 октября опубликовала видео, на котором видно, как в салоне самолета стремительно темнеет из-за клубов дыма. Лайнер экстренно приземлился в аэропорту индийского города Хайдарабад.

Пассажирам, с их слов, нечем было дышать, при этом кислородные маски не раскрылись.

«SpiceJet рискует жизнью людей. Мы задыхались в течение 25 минут, а кислородные маски даже не сработали. Против такой халатной авиакомпании должны быть приняты самые строгие меры», — настаивает пассажир.

19 октября стало известно, что следовавший из Москвы в узбекский город Ургенч самолет экстренно сел в Самаре.