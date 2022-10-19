Хаменеи высоко оценил успехи Ирана в создании «грозных беспилотников»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о создании Ираном «грозных беспилотников» и высоко оценил работу специалистов программы. Об этом в среду, 19 октября, сообщило агентство Bloomberg.

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными», — сказал он.

В этот же день агентство рассказало о планах Евросоюза (ЕС) ввести санкции в отношении трех иранских генералов, а также разработчика ударных дронов Shahed, которые якобы применяются Россией на Украине.

Тогда же газета Politico написала, что Евросоюз разработал пакет санкций против пяти граждан Ирана и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений. Ожидается, что ограничения согласуют не позже 21 октября.

18 октября Reuters сообщило о том, что США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Они считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза.

The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».