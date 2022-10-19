Ремонт дворовых территорий завершат в Хабаровске до конца октября

В Хабаровске до конца октября планируют завершить ремонт дворовых территорий, проводимый по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Об этом сообщает городская администрация.

Всего в этом году в план работ попали 53 дворовых территории. Объекты принимает глава города Сергей Кравчук и местные жители, пишет ИА PrimaMedia.

Проекты благоустройства разрабатывались с учетом мнения горожан. В основном они включают создание детских городков и спортивных площадок, установку лавочек и урн. В некоторых дворах также оставляют пространство для установки новогодней елки.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», полностью завершить работы на всех 53 территориях планируется до конца октября.

Ранее в октябре в Хабаровске началось строительство сетей газораспределения для подключения частных домов в микрорайоне Овощесовхоз. Всего в этом году планируется газифицировать 74 домовладения.