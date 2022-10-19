В Крыму не планируют вводить комендантский час

Власти Республики Крым не собираются вводить комендантский час и ограничивать передвижение в регионе на фоне введенного среднего уровня реагирования. Об этом 19 октября заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Президент <…> ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он сказал, что на территории республики проводится активная работа по всем направлениям, которые обозначены в указе президента России, — обеспечению безопасности людей и антитеррористической защищенности важных объектов, повышению устойчивости работы экономики, оказанию помощи семьям мобилизованных.

«Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости», — подчеркнул глава региона.

Ранее в этот день президент Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

Позже в среду Совет Федерации утвердил указ президента РФ о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.