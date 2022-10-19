Украина направила Израилю официальный запрос на приобретение вооружения

Руководство Украины направило Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam. Об этом сообщает в среду, 19 октября, портал Axios со ссылкой на письмо, направленное украинским посольством в МИД Израиля.

В документе говорится также о зенитно-ракетных системах Barak-8, зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах противоракетной обороны Iron Dome, а также системах «Праща Давида» и «Стрела». Кроме того, Киев запрашивает возможность обучения в Израиле украинских операторов.

В публикации Axios отмечается, что представители правительства Израиля подтвердили получение этого письма от диппредставительства Украины.

Ранее в этот же день глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять свои системы противовоздушной обороны и прочее вооружение для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за оперативных соображений. При этом, по его словам, страна продолжает поддерживать Киев.

Ранее в этот день посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корничук раскритиковал Израиль за отказ от переговоров по поводу поставок вооружения.

До этого, 18 октября, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев направит официальную просьбу к Израилю предоставить системы ПВО для ВСУ.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине.

Западные страны начали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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