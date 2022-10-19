Поврежденный в результате падения Су-34 дом в Ейске подключили к отоплению. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края в среду, 19 октября.

«Дом, пострадавший в результате ЧС в Ейске, подключили к отоплению. По информации главы города Дмитрия Кияшко, во второй половине дня в дом ул. Коммунистической 20/1 после проверки целостности системы начали подавать теплоноситель», — говорится в заявлении.

Самолет Су-34 упал вечером 17 октября во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек, более 20 госпитализированы.

Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. Кроме того, региональные власти обещали оказать материальную помощь пострадавшим и потерявшим имущество.

18 октября жильцы пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями.