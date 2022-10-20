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Хирург перечислил признаки рака печени

Хирург Зинатулин: слабость, снижение аппетита и боль в спине могут являться признаками рака печени
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack
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Врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Зинатулин 20 октября рассказал «Известиям», как распознать рак печени.

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По словам специалиста, на ранних стадиях заболевание, как правило, протекает бессимптомно или маскируется фоновым заболеванием и проявляется только слабостью, быстрой утомляемостью и чувством тяжести в эпигастрии и правом подреберье.

«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота. Появляются боли в правом подреберье и эпигастрии, при прогрессировании — иррадиирующие в спину, правую лопатку», — сказал Зинатулин.

К основным факторам риска развития первичного рака печени относятся: вирусные гепатиты, цирроз печени, неалкогольный стеатогепатит, афлотоксин, аутоиммунный гепатит, сообщил врач.

«В нормально функционирующей печени гепатоцит — долгоживущая клетка. На фоне хронических заболеваний печени происходит повреждение гепатоцитов с увеличенной регенерацией и фиброзом паренхимы печени. На этом фоне происходит высокий уровень клеточного оборота, сопровождающийся увеличением вероятности развития генетических нарушений, включая мутации, перекомпоновки, делеции, анеуплоидии и амплификации генов и в большинстве случаев рака печени промежуточной стадией является цирроз», — пояснил он.

По словам медика, для диагностики первичного рака печени применяются: ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитнорезонансная томография.

«Выбор метода лечения гепатоцеллюлярного рака обусловлен стадией заболевания, функциональным состоянием печени, сопутствующей патологией. Лучевая терапия и системная химиотерапия не нашли активного применения в лечении первичного рака печени. Традиционное хирургическое лечение включает в себя резекцию и трансплантацию печени», — сказал Зинатулин.

В сентябре врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что с раком грудных желез могут столкнуться мужчины, которые страдают ожирением, курят и употребляют алкоголь. Специалист пояснил, что в группе риска любое состояние, ситуация, заболевание, характеризующееся повышением уровня эстрогена и снижением уровня тестостерона у мужчин.

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