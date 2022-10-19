В Индонезии после пожара обрушился купол мечети

В столице Индонезии Джакарте загорелась мечеть исламского центра. На снятых очевидцами кадрах, видно, как возгорается, а затем обваливается купол здания.

Мечеть находилась на реставрации. Представитель властей Северной Джакарты рассказал агентству Antara, что информация о возгорании поступила в 15:00 по местному времени (11:00 мск). По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания могли стать ремонтные работы на крыше храма.

«Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился», — сообщили представители администрации агентству.

Пожар был ликвидирован в 17:00 (13:00 мск). В тушении были задействованы десятки сотрудников экстренных служб.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что по меньшей мере 41 человек погиб, еще несколько десятков пострадали в результате пожара в церкви в Каире. Пострадавших доставили в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.