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Срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в ряде регионов

Сенатор Бондарев: срочники не будут направляться в зону СВО из-за военного положения в новых регионах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Совете Федерации (СФ) заверили, что введение военного положения в Луганской, Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях не предполагает участия военнослужащих, проходящих срочную службу, в специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на вопросы журналистов, в среду, 19 октября.

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«Нет, срочников в зону проведения спецоперации на новых территориях России направлять не будут. До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — сказал Бондарев.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на новых территориях РФ. Он подчеркнул, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Кроме того, российский президент подписал указ, согласно которому в Крыму, а также в ряде других регионов России вводится «средний уровень реагирования».

Помимо прочих распоряжений Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат мобилизованным гражданам РФ, а также отметил, что гордится всеми, кто поступил на военную службу и выполняет свой долг.

До этого, 28 сентября, сообщалось, что солдат срочной службы могут вновь призвать в ряды Вооруженных сил РФ только после увольнения в запас.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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