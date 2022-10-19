Путин заявил, что власти Украины создают бандподполье на территории России

Киевский режим создает в России бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию для проведения диверсий. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

«Как и их (Киева) идейные предшественники, бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — сказал глава государства.

Как добавил Путин, «именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту». Также российские спецслужбы пресекли террористические атаки в других регионах России, добавляет «Газета.Ru».

19 октября президент России провел заседание Совета безопасности, после чего подписал несколько указов.

Так, на территории новых регионов РФ с 20 октября вводится режим военного положения. В каждом субъекте создадут координационные штабы при поддержке Минобороны. Кроме того, главы регионов наделили дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования. Власти этих регионов усилят меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведут объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

На федеральном уровне создадут специальный координационный совет под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, а в остальных регионах РФ будут работать штабы территориальной обороны.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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