Путин объявил о ежемесячных выплатах не менее 195 тыс. рублей каждому мобилизованному

Российский лидер Владимир Путин в среду, 19 октября, заявил, что каждому мобилизованному должны своевременно выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц.

Глава государства подчеркнул также, что гордится российскими военными.

«<...> мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — сказал он.

Тем временем глава российского кабинета министров Михаил Мишустин дал министру финансов РФ Антону Силуанову поручение лично контролировать ход ежемесячных выплат военным РФ, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

Ранее в среду Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев организаций малого и среднего предпринимательства (МСП). Эта категория военнослужащих вправе обратиться к кредитору с требованием предоставления льготного периода. В течение этого времени заемщик освобождается от погашения долга в рамках договора.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

В числе привилегий, которые полагаются мобилизованным, есть и социальные льготы: бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

7 октября Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих. За такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении. Закон распространяется на государственных служащих, как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции.

24 февраля глава государства объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято по причине усугубившейся в Луганской и Донецкой народных республиках обстановки, поскольку военные Украины участили обстрелы Донбасса.

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