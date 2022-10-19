Мишустин поручил Силуанову проконтролировать выплаты для мобилизованных

Глава российского кабмина Михаил Мишустин поручил министру финансов РФ Антону Силуанову взять ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам под личный контроль. Об этом он заявил 19 октября в ходе совещания с вице-премьерами.

«Глава государства определил, что денежное довольствие [мобилизованных] не может быть меньше 195 тыс. рублей в месяц. Для всех, в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно. Антон Германович [Силуанов], пожалуйста, возьмите этот вопрос под личный контроль уже сегодня», — отметил он.

Мишустин также отметил, что обеспечение участников специальной военной операции необходимой экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями является крайне важной задачей.

«И также [должно быть] достойное вознаграждение», — резюмировал премьер-министр РФ.

Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, должны быть обеспечены своевременными выплатами. Известно, что призванные по частичной мобилизации будут получать от 195 тыс. рублей в месяц.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских военных.

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