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Мишустин поручил Силуанову проконтролировать выплаты для мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава российского кабмина Михаил Мишустин поручил министру финансов РФ Антону Силуанову взять ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам под личный контроль. Об этом он заявил 19 октября в ходе совещания с вице-премьерами.

«Глава государства определил, что денежное довольствие [мобилизованных] не может быть меньше 195 тыс. рублей в месяц. Для всех, в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно. Антон Германович [Силуанов], пожалуйста, возьмите этот вопрос под личный контроль уже сегодня», — отметил он.

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Мишустин также отметил, что обеспечение участников специальной военной операции необходимой экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями является крайне важной задачей.

«И также [должно быть] достойное вознаграждение», — резюмировал премьер-министр РФ.

Ранее 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, должны быть обеспечены своевременными выплатами. Известно, что призванные по частичной мобилизации будут получать от 195 тыс. рублей в месяц.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских военных.

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