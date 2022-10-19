Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск необходимой для СВО продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в среду, 19 октября, на встрече с заместителями.

Мишустин отметил также, что кабмин будет еженедельно представлять президенту РФ Владимиру Путину доклады о работе по обеспечению потребностей при спецоперации.

«Коллеги, по каждому из направлений будет закреплен курирующий вице-премьер. Вам надо подготовить конкретные предложения в зависимости от вашей сферы деятельности. Докладывать главе государства будем еженедельно», — заявил Мишустин.

Он также сообщил, что создаваемый при кабмине координационный совет будет принимать, в частности меры по поставкам оборудования и техники для военных.

Ранее в среду, 19 октября президент РФ Владимир Путин поручил создать в правительстве специальный координационный совет в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, который возглавит Мишустин.

В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

В тот же день Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на новых территориях РФ.

Президент поручил правительству в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

5 октября Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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