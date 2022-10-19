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В Совфеде отметили отсутствие ограничений прав жителей центра и юга России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Права жителей в Южном и Центральном федеральных округах России после указа президента страны Владимира Путина никак не ограничиваются. Об этом 19 октября заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что для регионов определены разные режимы реагирования.

«Президент России, помимо введения военного положения в четырех регионах, определил для различных субъектов Федерации, исходя из реально существующих угроз, различные режимы реагирования», — заключил Клишас.

Ранее в этот день Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

Позже в среду Совфед утвердил указ президента РФ о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены на особый режим работы объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.

В Краснодарском крае, Курской и Воронежской областях ранее в четверг отметили, что после указа главы государства о среднем уровне реагирования нет оснований для введения ограничений на передвижение жителей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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