Главы Ростовской и Липецкой областей заявили об отсутствии запрета на передвижение

В Ростовской области ситуация контролируется, запрет на передвижение в регионе, а также за его пределы не вводится. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в среду, 19 октября.

«В соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина] сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введен средний уровень реагирования. Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Голубев напомнил, что в соответствии с указом российского президента на территории Ростовской области, как и в ряде других регионов РФ, вводится средний уровень реагирования.

«Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства», — подчеркнул он.

Аналогичная ситуация наблюдается в Липецкой области.

«Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения — заблаговременно оповестим», — написал глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Ранее в этот день Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

Позже в среду Совфед утвердил указ президента РФ о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.