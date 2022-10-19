На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж

Генпрокуратура Украины раскрыла схему нелегальной переправки призывников за границу под видом волонтеров и студентов по поддельным документам. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По данным следствия, во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За $4500–5500 они изготавливали фиктивные документы, которые позволяли военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера», — указано в сообщении.

В офисе генпрокурора также сообщили о том, что в данный момент четверым гражданам Украины, одному из них заочно, сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). В отношении задержанных избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ранее, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что призывная осенняя кампания в 2022 году на Украине проводиться не будет. Кроме того, он отложил увольнение в запас военных на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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