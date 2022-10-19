Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана

На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Madeleine Kelly
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура Украины раскрыла схему нелегальной переправки призывников за границу под видом волонтеров и студентов по поддельным документам. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Стояние на Днепре: в Минобороны не исключили принятия «непростых решений» под Херсоном
Российская армия обеспечивает безопасный выезд населения из региона

«По данным следствия, во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За $4500–5500 они изготавливали фиктивные документы, которые позволяли военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера», — указано в сообщении.

В офисе генпрокурора также сообщили о том, что в данный момент четверым гражданам Украины, одному из них заочно, сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). В отношении задержанных избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Ранее, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что призывная осенняя кампания в 2022 году на Украине проводиться не будет. Кроме того, он отложил увольнение в запас военных на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022