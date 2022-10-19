Места для флагов новых регионов России подготовили в галерее Совета Федерации

Флаги четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — скоро займут свои места в галерее на первом этаже Совета Федерации. Места для них уже подготовлены, сообщает телеканал «Звезда» в среду, 18 октября.

Для флага ДНР подготовлено место между флагами Дагестана и Ингушетии. Флаг ЛНР разместится между Республикой Крым и Марий Эл.

Флаги Запорожской и Херсонской областей будут располагаться ближе к правому краю галереи.

Ранее в этот день Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны. Это коснется ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, пишет «Ридус».

Совет Федерации единогласно проголосовал за введение военного положения. Из 93,5% проголосовавших все высказались за, сообщает телеканал «360».

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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