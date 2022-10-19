Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза

Российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар клюшкой в лицо соперника. Об этом сообщается на сайте НХЛ 18 октября.

Решение о дисквалификации принял департамент безопасности игроков после рассмотрения эпизода встречи регулярного чемпионата между командами «Вашингтон» и «Ванкувер Кэнакс», уточняет RT.

Случившееся вызвало шквал критики в социальных сетях. Болельщики называли Евгения подонком, требовали пожизненного отстранения, а один из пользователей назвал Кузнецова «врагом народа», отмечает сайт kp.ru.

Российский нападающий во втором периоде получил две минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

Согласно условиям соглашения, из зарплаты Кузнецова будет удержано $42 тыс. Средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Встреча прошла в ночь на 18 октября и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:4. Кузнецов сделал три голевые передачи и заработал 500 очков (153 гола + 347 передач) за 603 игры в НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

18 октября сообщалось, что российский нападающий и капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/23 НХЛ в этом же матче. 36-летний хоккеист реализовал большинство на 56-й секунде игры.