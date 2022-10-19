Подросток ранил брата-близнеца ножом во время ссоры в Москве

14-летний подросток попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с братом-близнецом. По данным «Известий», инцидент произошел в квартире на севере Москвы.

По предварительным данным, братья поссорились, придя из школы домой. Во время ссоры один из них схватился за нож и напал на брата-близнеца. Подросток получил ранения в область шеи.

Пострадавший был госпитализирован. Напавшего на брата подростка задержали, он дает объяснения правоохранителям.

В сентябре во Владивостоке подросток в маске напал с ножом и перцовым баллончиком на полицейского. Полицейскому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем в нападавшего, так как на устные предупреждения он не реагировал.