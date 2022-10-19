В Совфеде исключили введение комендантского часа в Москве
Комендантский час из-за указов президента России Владимира Путина в Москве вводиться не будет. Об этом 19 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
По его словам, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу главы государства.
«А если какие-то ограничения и требования будут, то это будет только согласно указу президента и полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами», — добавил сенатор.
Как ранее в среду заявили власти Кубани, Курской и Воронежской областей, ограничений на въезд и выезд из регионов после указа президента России о среднем уровне реагирования нет.
19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.
Путин также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.
Также глава государства наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности населения, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
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