В Совфеде исключили введение комендантского часа в Москве

Комендантский час из-за указов президента России Владимира Путина в Москве вводиться не будет. Об этом 19 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

По его словам, дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу главы государства.

«А если какие-то ограничения и требования будут, то это будет только согласно указу президента и полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами», — добавил сенатор.

Как ранее в среду заявили власти Кубани, Курской и Воронежской областей, ограничений на въезд и выезд из регионов после указа президента России о среднем уровне реагирования нет.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Путин также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.

Также глава государства наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности населения, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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