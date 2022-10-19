Чиновник ЕС указал от отсутствие согласия по ограничению цен на газ на хабе TTF

Далеко не все страны — члены Евросоюза (ЕС) выступают за предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на голубое топливо на хабе TTF (виртуальный хаб Title Transfer Facility). Об этом заявил 19 октября журналистам неназванный чиновник в ЕС.

«Что касается механизма коррекции рынка или ценового коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Ранее в среду, 19 октября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 92%. По ее словам, Евросоюз не уступил давлению и справился со своей задачей. При этом за восемь месяцев ЕС сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа.

18 октября Европейская комиссия предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Предполагается, что механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для трансакций на TTF. Трансакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены в TTF.

В тот же день сообщалось, что цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. А, например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, как считает Миллер, Европа сможет пережить эту зиму, но главным вопросом остается — что будет с закачкой газа к следующей зиме?

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».