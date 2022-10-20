Федотов — тот

Качество футбола в дерби ЦСКА и «Спартака» (2:2) выдалось таким, что хватило бы на несколько дней бурных обсуждений. Но главные тренеры подожгли обстановку в лучших традициях треш-тока, свойственного профессиональному боксу и боям MMA. Причем подожгли, что особенно ценно, на чистых эмоциях, а не при помощи домашних заготовок. После матча выяснилось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в перерыве бросился на своего коллегу из ЦСКА Владимира Федотова и что-то рьяно ему высказывал.

«Не бросился — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — ответил Федотов на послематчевой пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать эпизод.

Тут же произошло то, что на современном сленге называется «подгорело» (привожу самую корректную вариацию этой формулировки). Разумеется, так отреагировала часть спартаковского сообщества из числа обычных болельщиков и некоторых так называемых бывших руководителей.

Фронтменом информационной войны против Федотова выступила супруга теперь уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Она походя оскорбила не только самого Федотова, но и предыдущий клуб армейского тренера.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», — сказала Салихова «Спорт-Экспрессу».

Через сутки у нее появилась возможность задеть и нынешний клуб Федотова. Во вторник утром всплыло видео «Матч ТВ», на котором видно, как Владимир Валентинович дважды использует ненормативную лексику — сначала на бровке отвечает на выкрики Абаскаля, а затем по ходу игры кричит на упавшего на газон после стыка спартаковца Данилу Пруцева, к слову, пару лет назад работавшего с Федотовым в «Сочи».

«Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА» — вновь обратила на себя внимание госпожа Салихова со стажем официальной работы в футболе в две с половиной недели (в должности члена совета директоров «Спартака»), но с непревзойденным багажом публичных скандалов, перепалок со своими и чужими сотрудниками.

Над всем этим можно было бы посмеяться, если бы на 21 октября КДК РФС не назначил заседание, по итогам которого, возможно, дисквалифицирует Федотова на два матча. Не исключено, что накажут и Абаскаля.

Как трактовать поведение тренеров, зависит от общих подходов к такому явлению, как эмоции игроков, тренеров и руководителей клубов во время матча и сразу по его окончании. Если наказывать Федотова, то не стоит оставлять без внимания и поступок спровоцировавшего его Абаскаля, чье поведение выдает в нем банального истерика, не способного контролировать себя. Нечто подобное «Спартак» уже проходил два года назад, когда его возглавлял Доменико Тедеско.

Немец тоже устроил перепалку с командой Федотова, когда красно-белые проиграли «Сочи» (0:1). В центре того скандала от южного клуба оказался не сам Федотов, а тренер вратарей Дмитрий Бородин, изящно ответивший Тедеско: «Это наш Колизей», намекая, что негоже хамить в гостях.

Тогда так же, как и сейчас, спартаковская группа поддержки подняла волну, где слово «быдлячество» было самой мягкой характеристикой соперников. А поведение Тедеско, как и сейчас Абаскаля, трактовалось исключительно как обычные человеческие эмоции. Такова «последовательность» красно-белой фан-бригады. Причем в эту бригаду вписались не только обычные болельщики, но и проспартаковские блогеры, журналисты и часть виртуальных руководителей вроде той же Заремы.

Полагаю, не случайно сейчас достается именно Федотову, при котором впервые за несколько лет ЦСКА реально претендует на медали, а не вымучивает четвертые-шестые места. Армейцы не были в призерах РПЛ четыре года, трофеи не завоевывали еще дольше. Завершение карьеры в 2018 году главных творцов их побед в новейшей истории Сергея Игнашевича и братьев Березуцких не прошли бесследно. И именно при Федотове появился шанс вернуть свои былые позиции, что вряд ли радует конкурентов. Впрочем, с этим разбираться руководству красно-синих, имеющему опыт выхода из таких ситуаций.

А всем, кто связан с российским футболом, важно понять, что сейчас он не настолько популярен, чтобы пренебрегать треш-током, который уже которые сутки после дерби обеспечивает ажиотаж вокруг матча. Да, нельзя допускать перегибов. Но также нет смысла и в том, чтобы делать регламент по этике и дисциплинарный регламент инструментами бездумных репрессий за любое сказанное на эмоциях слово.

Не в том мы сейчас положении, чтобы затыкать рты и заставлять участников соревнований подавлять свои эмоции. Это уже привело к тому, что футболисты боятся после матчей разговаривать со СМИ, а если и делают это, то односложно, без ярких фраз, поскольку знают, что за любую смелую мысль их будут линчевать и свои руководители, и широкая общественность. С каждым таким скандалом, который поднимают псевдо-морализаторы, наш футбол становится всё скучнее.

Так ведь дело дойдет до введения Кодекса этики, которым недавно отметилось российское фигурное катание. При том что его популярность и взлетела до космических высот во многом благодаря эмоциям спортсменов и тренеров, вкупе, конечно, с большими победами. А футбол и близко к этому уровню накала не подобрался, чтобы включать режим внутреннего цензора. Особенно, когда к этому призывают те, кто сам в истеричном припадке способен наговорить на несколько статей Гражданского, а то и Уголовного кодекса.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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