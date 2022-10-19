В Совфеде отметили отсутствие необходимости менять законы из-за указов Путина

Дополнительных изменений в действующее законодательство РФ в связи с указами президента страны Владимира Путина не предполагается. Об этом 19 октября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Никаких дополнительных изменений в действующее российское законодательство в связи с этими указами президента РФ не потребуется», — сказал он журналистам.

По словам Косачева, все процедуры уже прописаны в законодательстве.

19 октября президент РФ подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Также он наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности населения, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

Путин также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.

После этого сообщалось, что ограничений на въезд и выезд, в частности, в Курской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае после указа президента России о среднем уровне реагирования нет.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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