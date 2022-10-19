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Изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца года

Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России будут внесены до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В концепцию государственной миграционной политики России до конца года будут внесены изменения, которые уточняют приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции. Об этом в среду, 19 октября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам заседания Совбеза.

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«На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — сказал Патрушев журналистам.

Он отметил, что ситуация в миграционной сфере сильно изменилась. В этом году после ослабления карантинных ограничений число иностранцев, прибывших в Россию, выросло на треть. По его словам, в основном они приезжают с целью трудоустройства.

Патрушев также заявил, что за последние годы в Россию прибыло около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины. Он подчеркнул, что многомиллионный поток беженцев по миру, в том числе и с Украины, спровоцировали действия США и их союзников.

Заседание Совета безопасности ранее в среду провел президент России Владимир Путин. На заседании обсуждались новые вызовы и угрозы национальной безопасности РФ в условиях обострения глобального миграционного кризиса.

Глава государства заявил о необходимости скорректировать концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. Президент подчеркнул, что этот вопрос крайне «чувствителен» для национальной безопасности, поэтому власти необходимо эффективно реагировать на мировые изменения, исходя из анализа «новых реалий».

Путин также добавил, что корректировка миграционной политики должна стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение, напомнил президент, было им дано еще в марте 2020 года.

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