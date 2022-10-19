Власти ФРГ заявили о согласии обсудить в ЕС новые санкции против РФ

Кабмин ФРГ готов вводить новые санкционные ограничения в отношении России только в том случае, если будет достигнуто единство Евросоюза по данному вопросу. Об этом 19 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Мы готовы принять новые меры в зависимости от ситуации, если будет единство позиций в ЕС», — приводит его слова агентство.

Ранее, 17 октября, власти Германии усложнили получение шенгенской визы для россиян. Уточняется, что теперь для ее получения необходимо подавать выписку из банка, работающего в странах — участницах Европейского союза (ЕС).

До этого, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и др. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

6 октября ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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