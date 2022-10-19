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Пожар произошел на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины

Власти Ивано-Франковской области: на Бурштынской ТЭС вспыхнул пожар, его ликвидировали
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Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking
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В результате удара по Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС) вспыхнул пожар. Его удалось потушить. Это подтвердила в среду, 19 октября, глава Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован», — написала она в Telegram-канале.

Как утверждает Онищук, по предварительным данным, жертв нет.

Ранее в этот день украинское агентство «Униан» сообщило о взрывах в Киеве и Ивано-Франковской области Украины. Предварительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же стало известно, что в Винницкой области слышны взрывы, предварительно, в районе Ладыжинской ТЭС.

19 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Система ПВО сработала в Киеве. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Сейчас в городе не работает электротранспорт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры. Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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