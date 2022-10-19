Власти Кубани сообщили об отсутствии ограничений в регионе

В Краснодарском крае после указа президента России Владимира Путина о среднем уровне реагирования нет оснований для введения ограничений. Об этом 19 октября сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет», — написал он.

По словам Кондратьева, обстановка на Кубани полностью под контролем.

Ранее в среду власти Курской и Воронежской областей сообщили об отсутствии ограничений в регионах. Жители могут свободно передвигаться, ситуация контролируется.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Путин также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.

Также глава государства наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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