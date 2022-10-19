Комитеты Совфеда рекомендовали утвердить указ о введении военного положения

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате утвердить указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующие рекомендации дали комитеты верхней палаты парламента по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству.

Совет Федерации рассмотрит указ на заседании в 17:00 мск, передает RT.

Ранее в этот день Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны. Это коснется Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте kp.ru.

Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Путин также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

Российский лидер также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования, сообщает на сайте aif.ru.

Отмечается, что в рамках указа органы исполнительной власти перечисленных регионов будут осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовало 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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