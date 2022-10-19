Стремоусов заявил о переходе ВСУ в наступление в районе Новой Каменки в Херсонской области

Все атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перешли в наступление силами двух пехотных и одного танкового батальона в направлении Новая Каменка – Берислав, отбиты. Об этом сообщил 19 октября вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В своем видеообращении в Telegram-канале вице-губернатор указал, что украинская группировка предприняла атаку силами двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17-й бригады после артиллерийской подготовки. Сейчас, после того как атаки отражены, российские войска продолжают удерживать линию обороны.

Стремоусов также добавил, что в этом районе заметно большое количество беспилотников среднего действия, а также разведывательных БПЛА Bayraktar, которые видны в небе на удалении без входа в зону противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в среду Стремоусов отметил, что введение военного положения на территории Херсонской области, о чем распорядился в этот же день президент РФ Владимир Путин, упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

В этот же день стало известно, что Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти ожидают наступление украинских войск в скором времени, однако региону хватит сил, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление в случае необходимости.

Сальдо также добавил, что в Херсонскую область запрещается въезд в течение семи дней для гражданских лиц. Региональные органы власти, в свою очередь, переместятся на левый берег Днепра. Жителей региона при этом начали вывозить из опасных районов на теплоходах.

Ранее, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спеоцперации Сергей Суровикин обратил внимание на то, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Он добавил, что у армии России есть информация о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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