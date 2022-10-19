ВСУ сбросили два снаряда на крышу школы в селе Запорожской области

Украинский беспилотник в ночь на 19 октября сбросил два взрывных устройства на крышу школы в селе Велика Белозерка Запорожской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в администрации города Энергодар.

«Во время ночных обстрелов гражданской инфраструктуры Энергодара и попытки высадки десанта вблизи Запорожской АЭС ВСУ осуществили сброс двух взрывных устройств на территорию школы в Великой Белозёрке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Там уточнили, что в качестве снарядов использовалась граната от ручного гранатомета с прикрепленными к ней поражающими элементами. Один из них упал на прилегающей к школе территории, второй пробил крышу здания и пол в учебном классе. Пострадавших нет.

Утром 19 октября сообщалось о попытке украинских боевиков пройти в сторону Энергодара на моторных лодках. Однако попытка атаки была отражена. Российские военные потопили часть лодок, еще часть была выдворена с территории. В итоге боевикам пришлось отступить.

Перед этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Рогов добавил, что бой шел не менее трех часов, попытка высадки десанта была отбита.

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях новых регионов России. Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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