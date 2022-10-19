Актер Джаред Лето выпустит свою линейку косметики

Американский актер и музыкант Джаред Лето стал основателем нового бренда косметики Twentynine Palms, которая изготовлена из пустынных растений. Об этом 18 октября сообщает журнал Vogue.

В линейке представлены гендерно-нейтральные средства для ухода за кожей лица и тела, а также за волосами — кремы, шампуни и кондиционеры.

В беседе с изданием актер отметил, что растения, вещества которых включены в состав его косметики, являются необычайно выносливыми. По его словам, они проявляют невиданное упорство, чтобы выжить в пустыне.

«Меня никогда особо не интересовали косметические товары, но мне интересна идея заботиться о себе самым естественным способом», — подчеркнул Лето.

Итальянское издание La Repubblica уточняет, что линейка косметики будет запущена 25 октября. Цена на косметику составляет от $40 до $90.

Лето заявил, что планирует расширить бренд для дизайна и парфюмерии.

В сентябре американский актер Брэд Питт и дизайнер Сэм Хари анонсировали новый бренд God's True Cashmere, специализирующийся на производстве одежды из кашемира. В коллекцию унисекс вошли спортивные костюмы и рубашки в клетку на пуговицах, которые стали визитной карточкой бренда. Их цены начинаются от $2 тыс. Одежду производят в Италии из 100-процентной шерсти местных коз.