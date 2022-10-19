Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд

Ограничений на въезд и выезд из Курской и Воронежской областей после указа президента России Владимира Путина о среднем уровне реагирования нет. Об этом в среду, 19 октября, заявили региональные власти.

Как заявил глава Курской области Роман Старовойт, первое заседание штаба по исполнению указа президента состоится в четверг.

В настоящее время введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы, не вводится.

«В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», — отметил он в своем Telegram-канале.

Обстановка в Воронежской области находится под контролем, угроз для населения нет. Правительство региона не вводило ограничений, в том числе и по перемещению по ее территорию или работе субъектов экономики.

В случае введения новых мер население проинформируют максимально быстро, отметили в правительстве региона.

«В соответствии с указом президента губернатор Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба региона, готовится соответствующая документация, регламентирующая его работу и полномочия», — говорится в Telegram-канале властей Воронежской области.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Также глава государства наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

Путин также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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