Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве

На данный момент никаких мер, которые бы ограничивали обычный ритм жизни в Москве, не вводится. Об этом в среду, 19 октября, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другое будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме», — заверил градоначальник.

Также Собянин отметил, что во исполнение указов российского лидера Владимира Путина в Москве будут приняты необходимые меры в целях безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

«Уважаемые москвичи, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», — сказал Собянин.

Ранее в этот день Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В связи с этим в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

Кроме того, правоохранители получают право ограничивать движение транспортных средств и проводить их тщательный досмотр. В Совфеде пообещали рассмотреть указ главы государства о военном положении в кратчайшие сроки.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.