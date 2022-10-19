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Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве

Мэр Москвы Собянин: никаких мер, которые бы ограничивали обычный ритм жизни в Москве, не вводится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На данный момент никаких мер, которые бы ограничивали обычный ритм жизни в Москве, не вводится. Об этом в среду, 19 октября, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другое будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме», — заверил градоначальник.

Также Собянин отметил, что во исполнение указов российского лидера Владимира Путина в Москве будут приняты необходимые меры в целях безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

«Уважаемые москвичи, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», — сказал Собянин.

Ранее в этот день Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В связи с этим в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы переходят объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

Кроме того, правоохранители получают право ограничивать движение транспортных средств и проводить их тщательный досмотр. В Совфеде пообещали рассмотреть указ главы государства о военном положении в кратчайшие сроки.

В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены объекты транспорта, коммуникаций, энергетики на особый режим работы.

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