Советника Трасс отстранили от работы после оскорбления члена парламента

Джейсон Стейн, один из ключевых советников премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, отстранен от исполнения обязанностей на время расследования оскорбительных брифингов в отношении депутата британского парламента. Об этом написала газета The Guardian в среду, 19 октября.

Как сообщается в статье, пресс-секретарь Трасс, отвечая на вопрос об отстранении Стейна, сказал, что не может комментировать отдельные кадровые вопросы, но не опроверг сообщения об отстранении, заявив, что Трасс считает некоторые заявления о коллегах по парламенту «совершенно неприемлемыми».

Авторы материала отмечают, что Стейну предстоит расследование со стороны отдела этики кабинета министров.

Уточняется, что Стейн, который является специальным советником Трасс, уже много лет постоянно присутствует в правительстве, поменяв за эти годы разные должности.

До этого, 15 октября отправленный в отставку глава минфина Великобритании Квази Квартенг заявил, что сама премьер-министр Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель.

В статье газеты The Times отмечалось, что и другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября.