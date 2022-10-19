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Госдума приняла закон об увеличении возрастного предела для госслужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий возможность повышения до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для руководителей из основной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ. Документ опубликован 19 октября на сайте Госдумы.

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Проект подразумевает повышение предельного возраста нахождения на службе для таких сотрудников на пять лет. Поясняется, что сотруднику-руководителю по достижении 65 лет будет предложено продлить контракт до 70 лет, но окончательное решение будет оставаться за ним.

Нововведение в том числе распространяется на гражданских сотрудников этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, а также в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

Кроме того, закон «О государственной гражданской службе РФ» дополняется поправкой о поступлении на службу по конкурсу. Устанавливается, что конкурс может не проводиться по решению нанимателя при назначении на должности, относящиеся к младшей группе сотрудников гражданской службы.

В мае Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о военной службе. По мнению авторов инициативы, решение поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, связи и инженерии.

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