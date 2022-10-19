Путин объявил о введении в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военного положения

Президент России Владимир Путин 19 октября на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

Он отметил, что в этих регионах такой режим действовал еще до вхождения в состав России.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и не желает вступить в переговоры.

Военное положение вступит в силу в полночь 20 октября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что закрытия границ на фоне введения военного положения в четырех регионах России не планируется.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что военное положение вводится для создания «более оптимальных условий военных действий на линии соприкосновения и для более эффективной борьбы с разведывательно-диверсионными группами».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что введение военного положения в четырех новых российских регионах своевременно и оправданно.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября был подписан соответствующий закон.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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