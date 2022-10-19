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Актер Дуэйн Джонсон предложил себя на пост премьера Британии

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала предложил себя на пост британского премьер-министра. Об этом сообщает Sky News.

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«Вы готовы к новому премьеру Джонсону? А может быть, к премьеру Скале?» — в шутку спросил он во время премьерного показа кинокомикса «Черный Адам», в котором он впервые играет супергероя.

Актер прокомментировал свою первую супергеройскую роль и назвал новый фильм самым важным за свою карьеру. Он добавил, что вся предыдущая работа подводила его к этому проекту.

Летом 2022 года стало известно, Что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает свою должность. 5 сентября на этому посту Джонсона сменила Лиз Трасс, занимавшая ранее пост главы МИД Британии.

Политика Трасс оказалась крайне непопулярной среди британского населения.

19 октября были опубликованы результаты исследования компании Ipsos, согласно которым более половины жителей страны (53%) поддерживают отставку Трасс. Против выступили 20% респондентов. Этот результат практически совпадает с настроениями британцев, которые предшествовали отставке предыдущего главы правительства Джонсона.

Ранее в этот день глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не поможет решить накопившиеся в стране проблемы. Он также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства, однако увольнять Трасс — это не выход.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

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