Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России

Убежище в России нашли около 5 млн жителей Донбасса и юго-востока Украины, спасавшихся от геноцида. Об этом 19 октября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам заседания совета.

«Около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, в связи с этим необходимо уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.

Он подчеркнул, что многомиллионный поток беженцев по миру, в том числе и с Украины, спровоцировали действия США и их союзников.

Накануне сообщалось, что правительство России выплатило более 11,6 млрд рублей беженцам с Украины, ЛНР и ДНР. Прибывшим в Россию выплатили более 8,1 млрд рублей. Пострадавшие на территориях, где велись боевые действия, получили 3,5 млрд рублей.

24 сентября сообщалось, что пункт временного размещения (ПВР) беженцев из Украины продолжает работать в Белгородской области. Граждан снабжают всем необходимым — от врачебной помощи до одежды, оказывают психологическую помощь.

В Белгородской области в настоящее время развернуто 27 ПВР, где размещены более 1,3 тыс. беженцев из Харьковской области. В свою очередь 20 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что регион готов помочь Белгородской принять беженцев с Украины, Луганской и Донецкой народных республик.

15 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что около 5 млн украинских беженцев вернулись на родину из Евросоюза. В этом же месяце стало известно, что в Германии 12 из 16 федеральных земель заявили, что больше не в состоянии принимать и размещать у себя беженцев с Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».